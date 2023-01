Savona Calcio, sul fronte proprietà si apre un nuovo spiraglio. Carlo Galati: “Adoro la città e credo nelle potenzialità della squadra, sono pronto ad incontrarmi con Cittadino”

Savona. Il Savona Calcio potrebbe nuovamente cambiare proprietà. Nonostante la smentita ufficiale arrivata in giornata direttamente da Massimo Cittadino, attuale presidente del sodalizio biancoblù, le voci per hanno continuato a rincorrersi per i carruggi trovando infine una conferma ufficiale.

Quest’ultima è arrivata direttamente da Carlo Galati, imprenditore nel settore delle costruzioni (CEO del “GalatiGruop” il quale opera in Italia, Messico e Stati Uniti come è possibile evincere dai suoi profili social) oltre che referente di un’attività vinicola che produce spumante, la “Mode.wine”.

» leggi tutto su www.ivg.it