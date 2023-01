Sesta Godano: alpinismo lento, la moda del Ciaspolatrekking

Dall’Associazione “Mangia Trekking”

Anche in questo fine settimana moltissime auto hanno raggiunto le stazioni sciistiche e tantissime sono state le persone di ogni età che si sono dedicate a praticare il ciaspolatrekking – Grande soddisfazione per coloro che hanno sviluppato, valorizzato e diffuso questo sport, divenuto ormai una vera e propria “azienda” capace di produrre economia in molteplici direzioni. Al termine della giornata di sole che ha permesso di vivere a tutti una singolare avventura nella “bianca” montagna, mentre le persone salite sulle vette per ciaspolare. facevano ritorno verso casa con difficoltà, a causa dell’eccessivo traffico. I due sportivi dai capelli bianchi, che tanti anni fa importarono questo sport dolce sui territori, osservando questo fenomeno, si sono ritrovati sorridenti accanto alla stufa a legna a brindare con altri amici alla bella giornata vissuta camminando nel bianco dei boschi incorniciati dall’azzurro del cielo.

