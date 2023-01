Ventimiglia, nasce l’alleanza tra sinistra, verdi e Movimento 5 Stelle

Ventimiglia. Ieri presso l’ufficio dell’avvocato Maria Spinosi, si è svolto un incontro per la nascita della lista civico-progressista che unisce Alternativa Intemelia, Sinistra Italiana, Europa Verde e Movimento 5 Stelle. Presenti per il Movimento il deputato Roberto Traversi (attuale membro dell’Ufficio della Presidenza e della Commissione Ambiente e Telecomunicazioni, nonché coordinatore regionale), per Alternativa Intemelia Jacopo Colomba, Michele Palmero e Valeria Grani, per Sinistra Italiana Giuseppe Famà e Franco Molinari, per Europa Verde Rudy Valfiorito.

“La volontà comune è quella di realizzare sul territorio un percorso civico, ecologista e vicino ai più deboli con il coinvolgimento del Movimento 5 Stelle che intende attivare una propria struttura locale. Il fine è quello di individuare una figura capace di rappresentare una Alternativa giusta e necessaria per la Città.

» leggi tutto su www.riviera24.it