Genova. La polizia locale sta effettuando alcuni rilievi tra via Gobetti e via Zara, nel quartiere di Albaro, a Genova, dopo un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo a due ruote. Si tratta del terzo sinistro di questo tipo questa mattina a Genova.

L’incidente di Albaro è avvenuto intorno alle 11. Coinvolta una persona, ferita in maniera seria, con diversi traumi, e per questo soccorsa da automedica e Croce Bianca e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it