Arriva in commissione agricoltura la legge sui muri a secco “patrimonio collettivo”

La proposta di legge per attribuire ai muri a secco delle Cinque Terre la definizione di patrimonio collettivo entra nel vivo. Inizia giovedì la discussione in commissione agricoltura e attività produttive del testo presentato dal consigliere Davide Natale del Partito Democratico, che ha portato avanti in questi mesi un pacchetto di misure a favore del settore che comprendeva anche il riconoscimento dei vigneti storici ed eroici del territorio ligure.

“Il sostegno all’agricoltura ligure permette di raggiungere molteplici scopi: sviluppare un settore economico in crescita, contribuire alla lotta al dissesto idrogeologico e al mantenimento di un paesaggio di grande pregio – spiega Natale -. Va incontro alle aspirazioni di molti giovani che vogliono farsi imprenditori della terra, conserva la tradizione culturale ed enogastronomica, incide direttamente sulla sicurezza dei cittadini e favorisce l’attrattività turistica”.

