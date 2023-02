Bordighera, Bassi sindaco punta sui giovani. «Siamo qui per vincere e mettere i cittadini al centro»

Bordighera. Sono Jacopo Barone Moro, 28 anni, Andrea Moreno, 30 anni e Marco Gallo, 31 anni, i primi tre giovani presentati dal candidato sindaco alle elezioni amministrative comunali di maggio Massimiliano Bassi. Al loro fianco, oltre allo stesso Bassi, che vanta un’esperienza decennale nell’amministrazione locale, ci sarà Fulvio Debenedetti, 67 anni, commerciante, dal 2013 a fianco del candidato sindaco, che lo ha definito “il mio fedele scudiero”.

«Abbiamo due laureati in economia e uno in storia – ha detto Bassi – Ognuno di loro ha una preparazione che porta il giusto contributo alla lista. Non abbiamo ancora parlato di ruoli. Dobbiamo andare per vincere e vinceremo sicuramente. La squadra è determinata. Poi vedremo se i cittadini, che noi reputiamo essere al centro, ci daranno fiducia».

