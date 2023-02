Dal porto di Genova la manifestazione nazionale contro la guerra: appuntamento il 25 febbraio

Genova. Una manifestazione con chiamata nazionale per manifestare contro la guerra in Ucraina (ma non solo) e contro l’economia che sta dietro ai conflitti sparsi in tutto il mondo. Questo è l’appuntamento che è stato lanciato per il 25 febbraio prossimo dall’area antagonista genovese, guidata dai portuali del Calp, da anni impegnati a contrastare il traffico di armi nel porto di Genova.

Ed proprio le banchine del porto saranno le protagoniste di questa manifestazione: secondo quanto anticipato dagli organizzatori, infatti, il prossimo 25 febbraio è previsto un nuovo attracco della Bahri, oramai conosciuta come ‘nave delle armi’ che diventerà occasione per portare dentro il porto una grande manifestazione contro questo commercio”, spiegano i promotori.

