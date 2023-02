Deputata FdI Morgante: «Festival di Sanremo non sia spot in favore di gender e sessualità fluida»

Roma. Ha fatto il giro del web l’intervento della deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, intervenuta oggi alla Camera per chiedere un ripensamento circa la partecipazione al 73esimo Festival di Sanremo di Rosa Chemical, rapper in gara con il brano “Made in Italy”.

«Desta sconcerto la notizia riportata da alcuni organi di stampa che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara al prossimo Festival di Sanremo, porterà, come da lui stesso affermato e, chiedo scusa sinora dei termini che utilizzerò, “il sesso, l’amore poligamo e i porno su OnlyFans”», ha esordito Morgante nel suo intervento.

