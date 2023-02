Genova. Mercoledì 15 febbraio 2023, alle ore 16, all’Hotel NH Genova Centro (Via Martin Piaggio 11) è in programma un open day per presentare al pubblico il Corso di Qualificazione Professionale per Sommelier di primo livello dell’Associazione Italiana Sommelier della Liguria della delegazione di Genova.

La partecipazione all’open day è libera e gratuita, sono consigliate le prenotazioni contattando il delegato Marco Quaini al numero 347 2248133.

