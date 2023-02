I Depeche Mode super ospiti al Festival di Sanremo

Sanremo. Colpo grosso di Amadeus, che porterà i Depeche Mode alla serata finale del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio. Il direttore artistico della 73esima edizione del festival della canzone italiana ha annunciato al Tg1 delle 20 che la band elettronica inglese calcherà il palco del Teatro Ariston.

«Sono molto felice di poter fare questo annuncio – ha detto Amadeus – perché sono un grande fan di questo gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco».

» leggi tutto su www.riviera24.it