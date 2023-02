I sindacati denunciano Aspi all’Ispettorato del lavoro: “Più casse automatiche sul primo tronco di Autostrade”

Liguria. Fumata nera ieri, martedì 31 gennaio, al termine dell’incontro tra sindacati e Autostrade per le procedure di raffreddamento aperte “a causa delle scelte aziendali di non voler concretizzare gli accordi territoriali e nazionali, dove si prevede l’implementazione di modalità di pagamento con casse automatiche, accessibili a tutta la clientela, garantendo una maggiore scorrevolezza in uscita dai caselli autostradali”.

Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla-Cisal. L’incontro era relativo ai lavoratori del 1° tronco di Autostrade per l’Italia.

» leggi tutto su www.ivg.it