La Bper Rari Nantes Savona riesce a piegare un combattivo Quinto: 10-8

Savona. La Bper Rari Nantes Savona si è aggiudicata un altro derby ligure giocato di mercoledì pomeriggio alla Zanelli, due settimane dopo quello con il Bogliasco. Questa volta i biancorossi allenati da Alberto Angelini hanno avuto la meglio sull’Iren Genova Quinto, al termine di un incontro avvincente e combattuto.

La squadra degli ex Molina Rios, Ravina e Massaro ha impegnato duramente i savonesi, sbloccando il risultato per prima proprio con lo spagnolo. Al pareggio di Guidi in superiorità ha fatto seguito il nuovo vantaggio ospite realizzato da Nora. Sul finire del primo tempo le reti di Durdic e Rizzo hanno permesso alla Rari di portarsi per la prima volta in vantaggio.

