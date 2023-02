Lutto nel mondo del Palio: se ne va Giulietto Cozzani, capo borgata del Crdd dal 2004 al 2012

È scomparso ieri, all’età di 71 anni, Giulio Cozzani, per tutti Giulietto.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del Palio del Golfo e nel quartiere del Canaletto, dove era conosciuto e amato da tutti.

Giulietto era una persona buona, generosa e di cuore. E tutti lo ricordano con grande affetto e stima.

Dal 2004 al 2012 è stato inoltre capo borgata del Crdd. Era un tutto fare: impegnato in prima linea a occuparsi della sfilata, a partecipare alle riunioni e a sistemare le barche. Una delle sue più grandi passioni era infatti proprio il mare. Andava d’accordo con tutti e all’interno della borgata era capace di fare gruppo, di circondarsi dell’affetto dei giovani e di rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che in quegli anni hanno gravitato in borgata. Un grande lavoratore sempre pronto a dare una mano al prossimo.

Giulietto lascia la moglie Gabriella e il figlio Daniele. Si uniscono al cordoglio per la perdita di Cozzani anche gli amici del consiglio direttivo del Comitato delle borgate.

Chi volesse dare un ultimo saluto a Giulio verrà celebrata una messa venerdì alle 15 nella Chiesa del Cimitero dei Boschetti.

