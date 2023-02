Napoletani al Picco nei distinti: “Saremo 500, ma non esponete vessilli azzurri”

Qualche centinaio di tifosi del Napoli seguirà la squadra al Picco. Sono supporter azzurri della diaspora, che si sono presi la briga di una doppia trasferta alla Spezia: la prima per prendere i biglietti durante la fase di vendita libera, tra oggi e venerdì; la seconda per seguire effettivamente dal vivo il match programmato per domenica all’ora di pranzo. Le modalità di acquisto sono state spiegate dal gruppo Milano Azzurra 1984, secondo cui ci saranno sportivi di fede azzurra “da Bergamo, Bologna, Genova e naturalmente da Milano”, che potrebbero essere “forse 500”.

Un’operazione che non ha niente di irregolare e che riguarda normali tifosi, esaltati ovviamente dall’idea di poter vedere da vicino una volta di più la squadra che sta dominando la serie A 22/23. A questi si aggiungono i napoletani dei club delle province della Spezia e Massa-Carrara: il Napoli club Golfo dei Poeti, il Napoli Club La Spezia Partenopea e il Club-Napoli Massa.

