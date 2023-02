Pedonalizzazioni Savona, Arecco: “Nessun progetto concreto, solo una cartina con le strade colorate”

Savona. Il costo del progetto di pedonalizzazione della città, la progettazione completa della mobilità, passaggi nelle competenti commissioni o in consiglio comunale. Sono le richieste riportate nell’interpellanza presentata dal consigliere Massimo Arecco in merito al piano di pedonalizzazioni adottato dalla giunta di Savona.

“In queste ultime settimane – spiega Arecco – stiamo assistendo alla messa in atto delle decisioni assunte dall’Amministrazione in materia di traffico e pedonalizzazioni. Buona parte di queste iniziative vengono apprese, in itinere, attraverso gli organi di stampa, oppure vedono la realizzazione concreta senza che vi siano stati passaggi istituzionali nelle commissioni, o nel consiglio comunale. A seguito di uno specifico accesso agli atti effettuato in questi ultimi giorni, ho preso atto che l’unica progettazione elaborata consiste, semplicemente nell’avere riportato sulla planimetria della città, utilizzando il colore, le strade che sono state fino ad oggi pedonalizzate”.

