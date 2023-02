A Rapallo hanno preso il via i lavori di installazione e rinnovo che interesseranno alcuni parchi giochi cittadini. Questa mattina, è iniziata la messa in opera di nuovi giochi e strutture ludiche in Via Bosena; verrà completata lunedì. Domani sarà la volta del ripristino su giochi e sul percorso vita del Parco delle Fontanine e successivamente verranno eseguiti gli stessi interventi presso i parchi De Martino, Cuneo (detto “Cirillo”) e Biancaneve.

