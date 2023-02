Rapallo, porto distrutto nel 2018: assicurazione chiede oltre 28 milioni di risarcimento

Rapallo. L’onda lunga della mareggiata che la notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 ha distrutto il porto Riva di Rapallo, si abbatte dopo oltre quattro anno come un maremoto: la AIG Europe S.a., una delle assicurazioni che ha risarcito i clienti, armatori di yacht andati distrutti, si è rivolta al tribunale di Genova per ottenere a sua volta un rimborso equivalente a oltre 28 milioni, per l’esattezza 28.728.829,18 euro.

Ad essere citati per il risarcimento, come riporta Levante News, sarebbero il “Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in persona del ministro pro tempore; Il Comune di Rapallo in persona del sindaco pro tempore; la Porto Turistico di Rapallo S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore; lo Studio ELB Ingegneri Associati in persona dei suoi soci amministratori; l’Ing. Ernesto La Barbera e l’Ing. Alessandro Pentimalli”.

