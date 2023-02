Da oggi alle 14 cambio della viabilità in via Marconi a Recco per permettere l’allestimento del cantiere per i lavori di manutenzione straordinaria alla sottoarcata del viadotto ferroviario adiacente a quella appena ultimata. Labori la cui finme è prevista esattamente tra un anni, il 30 gennaio 2024; incredibile!

Qui di seguito riportiamo l’ordinanza che riorganizza il traffico nella zona; basta comunque osservare la segnaletica determina per rendersi conto delle novità.

» leggi tutto su www.levantenews.it