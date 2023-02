Reumatologia pediatrica, premio internazionale per il medico del Gaslini Nicolino Ruperto

Genova. È stato assegnato al pediatra reumatologo del Gaslini Nicolino Ruperto il “Distinguished International Reumatology Professional Award” dell’American College of Rheumatology.

Introdotto nel 2021, il “Distinguished International Rheumatology Professional Award” viene assegnato dall’American College of Rheumatology (ACR), la più importante società scientifica del Nord America, ed una delle più importanti società scientifiche reumatologiche mondiali, a un reumatologo internazionale non residente negli Stati Uniti o in Canada per contributi eccezionali a favore della collettività e dell’intera comunità reumatologica.

» leggi tutto su www.genova24.it