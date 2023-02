Rossi alla presentazione di “La giustizia negata”: “Stragi sulla Linea Gotica, da Bardine a Vinca quasi nessuno ha mai pagato”

Grande interesse, e anche molta commozione e indignazione, al Centro Sociale Anziani di via Corridoni per la presentazione, a cura delle Sezioni ANPI Centro, Muggiano e Fivizzano-Casola e dell’Associazione Culturale Mediterraneo, del libro di Daniele Rossi “Le stragi nazifasciste rimaste impunite nel settore occidentale della Linea Gotica”. All’iniziativa, presente un pubblico numeroso, sono intervenuti anche Carmine Mezzacappa, autore della Prefazione al libro, e il vicesindaco del Comune di Fivizzano Giovanni Poleschi.

Giorgio Pagano, presidente dell’Associazione Culturale Mediterraneo e co presidente del Comitato Unitario della Resistenza, storico, ha presentato il libro evidenziando innanzitutto che in tutte le stragi, tranne la prima a Bardine di San Terenzo Monti, parteciparono i fascisti in una tragica emulazione con i tedeschi:

