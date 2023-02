Sanremo 2023, prove per Shari, Colapesce Di Martino e Tananai

Sanremo. Shari, rivelazione di Sanremo Giovani scoperta da Amadeus, quindi il duo Colapesce Di Martino che con la loro Musica leggerissima hanno segnato l’edizione 2021 e poi Tananai, ultimo al Festival 2022, amatissimo dalle ragazze.

Sono loro, i protagonisti delle prove di oggi all’Ariston, immortalati dagli obbiettivi di Riviera24 sparsi per la città. Shari è stata “beccata” fuori dall’Hotel Globo (per lei un breve passo nella vicina profumeria), Colapesce Di Martino paparazzati nella galleria del teatro Ariston. Tananai, tutto imbacuccato per non farsi riconoscere dai fan, è stato fotografato in via Matteotti. A Sanremo questo pomeriggio ci sono anche Giorgia e Elisa (cover venerdì), due super star della musica italiana, già vincitrici della kermesse canora più popolare d’Italia.

» leggi tutto su www.riviera24.it