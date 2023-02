Ztl nel centro storico di Castelnuovo, dai residenti perplessità e proposte

“Il regolamento dovrà andare in Consiglio comunale ma siamo qui per raccogliere segnalazioni, suggerimenti e valutazioni perché vogliamo che il paese rimanga il più possibile libero dalle auto”. Così il sindaco di Castelnuovo Magra Daniele Montebello che nel pomeriggio di oggi, insieme al comitato di frazione, ha incontrato i residenti del centro storico in un’affollata assemblea in piazza Querciola, per illustrare la bozza del regolamento per la Ztl che la giunta vorrebbe approvare entro la prossima primavera. Partita qualche tempo fa, proprio da un questionario proposto dal comitato alla cittadinanza in seguito alle numerose segnalazioni ricevute, la proposta si pone l’obiettivo di risolvere il problema del transito dei veicoli al centro del paese e soprattutto le difficoltà di parcheggio specie nel periodo estivo, quando i 276 posti auto complessivi non riescono a soddisfare una domanda ben superiore, visto che i soli mezzi dei cittadini nella Ztl sono 232. Da qui l’idea di riservare almeno cento posti ai residenti, installando due varchi telematici alle estremità del borgo per regolamentare l’accesso con permessi gratuiti e rinnovabili ogni tre anni per gli abitanti e con differenti modalità per tutti gli altri.

