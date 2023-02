Carcare. Aprirà il 9 febbraio al secondo piano della casa municipale lo sportello di Telefono Donna, il Centro anti violenza della provincia di Savona.

Questa settimana è stata firmata la convenzione per l’utilizzo gratuito dei locali alla presenza del presidente Giuliana Lavagna e della vice Elena Banducci, nonché dell’assessore Enrica Bertone che ha seguito l’iter per riportare a Carcare questo importante punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto e assistenza.

