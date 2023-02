Alassio, l’istituto salesiano celebra San Giovanni Bosco con una giornata di sport e divertimento all’aria aperta

Alassio. Il 31 gennaio l’istituto salesiano di Alassio ha celebrato la festa di San Giovanni Bosco.

Per l’occasione, la scuola ha vissuto una giornata di festa in onore nel suo fondatore. Le aule sono rimaste chiuse e si è aperto il cortile: ping pong, calcetto, tornei di dodgeball calcio e pallavolo Just Dance, videogiochi e giochi da tavolo hanno tenuto impegnati i ragazzi di medie e liceo. Per non parlare dello skate, organizzato in collaborazione con la Surf Academy di Alassio e il suo istruttore Davide.

