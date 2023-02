Albenga. Ha tentato di travisare la sua identità con parrucca e cappellino per effettuare un furto all’interno del supermercato PAM di viale Martiri ad Albenga, ma non è passato inosservato agli occhi della cassiera che, non appena si è accorta che qualcosa non andava, ha chiamato la polizia locale.

È successo nella serata di martedì 31 gennaio intorno alle ore 21,30, quando un uomo, all’apparenza un normale cliente, è entrato all’interno dell’attività commerciale.

