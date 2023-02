Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “L’amministrazione taglia la cultura chiudendo la biblioteca nelle ore più favorevoli allo studio”

Albenga. “L’amministrazione di Albenga ha deciso di tagliare la cultura chiudendo la biblioteca nelle ore più favorevoli allo studio”. A rendere pubblica l’anomalia è stato Roberto Tomatis, capogruppo di Fdi in consiglio comunale ad Albenga.

Prosegue Tomatis: “Gli orari di apertura della biblioteca civica di Albenga sono in contrasto al buon senso e soprattutto impediscono agli studenti di usufruire del servizio pertanto vanno cambiati. La biblioteca è aperta dal lunedì al sabato, ma principalmente al mattino. In particolare solo il lunedì e il mercoledì è aperta sino alle 18. Gli altri giorni solo fino alle 14. Una vera anomalia. Sì perché le altre biblioteche delle cittadine limitrofe hanno orari diversi e soprattutto restano aperte sino alle 19 tutti i giorni della settimana offrendo un servizio adeguato per i ragazzi delle scuole che vogliono studiare”.

» leggi tutto su www.ivg.it