Assi di forza, lavori al via a giugno. Campora: “In corso Sardegna salveremo i parcheggi”

Genova. Inizieranno a giugno, probabilmente da Voltri e Nervi, i lavori per i quattro assi di forza del trasporto pubblico locale interamente serviti da nuovi bus elettrici. Lo ha spiegato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora durante una commissione sul tema nel Municipio Bassa Valbisagno. “L’ipotesi è quella di partire da Ponente e Levante, o comunque di avviare due assi in parallelo – ha precisato l’assessore -. Nei prossimi tre anni avremo molti cantieri in città e questo comporterà disagi, ma per avere un trasporto pubblico efficiente a volte servono sacrifici”.

Progetto esecutivo e lavori sono stati affidati a gennaio al raggruppamento di imprese formato da Colas Rail, Icm e Leonardo che dovranno realizzare l’infrastruttura per i mezzi elettrici (compresi i semafori “intelligenti” concepiti per dare loro precedenza agli incroci) e le nuove fermate, oltre 300 lungo i 96 chilometri complessivi delle quattro linee.

