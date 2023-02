Chiavari: “Barriere, dobbiamo ringraziare Grillo e Sandro Garibaldi”

Da Nicola Orecchia (“Chiavari con te!”) e Giovanni Giardini (“Cambia con me”), consiglieri comunali in Chiavari

È proprio il caso di dire “Meglio tardi che mai!”.

Sin da subito, da quando abbiamo appreso a mezzo stampa dell’esistenza dell’assurdo

progetto delle barriere fonoassorbenti di RFI (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A), ci siamo

dichiarati assolutamente contrari e nel prossimo Consiglio Comunale anticipiamo, sin d’ora,

il nostro voto favorevole alla delibera presentata (finalmente!) dall’Amministrazione

Comunale per esprimere un parere tecnico negativo all’opera.

Siamo soddisfatti per due motivi.

Il primo riguarda il punto n. 3 del dispositivo di Delibera che verrà portata in votazione, in

cui il Comune di Chiavari sollecita RFI, in attuazione delle direttive dell’Unione Europea, a

studiare una soluzione alternativa alle barriere fonoassorbenti, mediante l’adozione di

sistemi di riduzione del rumore alla sorgente (ad es. miglioramenti del materiale rotabile),

nel rispetto dei criteri di legge.

Il secondo si riferisce alla dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale il quale ha

riferito di aver sottoposto ai dirigenti di RFI il problema che riguarda l’area del cantiere

ferroviario tra C.so De Michiel e l’Hotel Santa Maria per il rumore che si propaga con

evidente disagio, avvertito dai residenti, in particolare nelle ore notturne.

Vogliamo mettere in evidenza che questi due argomenti, nell’intento sempre collaborativo

che ci contraddistingue, erano contenuti proprio nell’emendamento da noi presentato

all’Ordine del giorno nel precedente Consiglio Comunale del 19 gennaio u.s. e respinto dalla

maggioranza. In merito, la giustificazione del Consigliere Monti, al momento della

dichiarazione di voto negativa è stata l’inopportunità di quanto da noi proposto.

Probabilmente hanno cambiato idea e di questo ne siamo orgogliosi.

Resta da chiarire il perché il Sindaco Messuti non abbia voluto coinvolgere tutti i soggetti

interessati alla soluzione del problema e soprattutto perché abbia reso pubblica la notizia di

questa sciagurata opera così tardi.

Siamo stati accusati di populismo e di ricerca di visibilità e protagonismo solo per aver

ribadito più volte che l’Amministrazione Comunale era al corrente del progetto

quantomeno già da luglio dell’anno scorso e che il Sindaco Messuti “aveva dormito”, anziché

cercare da subito il consenso della Città, delle Istituzioni e delle forze politiche al fine di

evitare l’opera e, prima ancora, l’avvio della procedura espropriativa che ha comportato un

grave disagio per i cittadini proprietari, costretti a presentare osservazioni al progetto con

l’ausilio di professionisti, incaricati a loro spese.

