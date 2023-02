Col sistema che legge le targhe la Polizia locale ha beccato 13 auto senza revisione in un solo pomeriggio

Una strage. Così si potrebbe definire il primo giorno di servizio di “Xtreme Targa System”, l’agente tecnologico in dotazione alla Polizia locale spezzina in grado di leggere le targhe e andarne a indagare le informazioni nei database. Il dispositivo, che può essere trasferito su ogni veicolo di servizio ed è arrivato a rinforzare l’azione di controllo degli agenti sul territorio a metà gennaio, si sta mostrando all’altezza delle aspettative.

Nel solo turno pomeridiano di ieri, il dispositivo, collegato con le banche dati della Motorizzazione civile e più in generale del Dipartimento Trasporti Terrestri, ha segnalato agli agenti, senza margine di errore, tutti i veicoli di passaggio che non risultavano in regola con revisione ed assicurazione obbligatoria.

Nello specifico i controlli, espletati con il dispositivo collocato su auto di servizio sia in movimento che ferma, si sono svolti in una delle principali strade cittadine e, in un breve lasso di tempo, Targa System ha segnalato 13 veicoli circolanti senza essere stati sottoposti a revisione periodica, mentre un altro è stato segnalato come privo di assicurazione obbligatoria.

Tutti i veicoli sono stati fermati ed ai relativi conducenti sono state immediatamente contestate le violazioni accertate. Uno dei conducenti caduto nelle maglie dei controlli è stato sanzionato anche per guida con patente scaduta.

