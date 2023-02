Commercio cittadino in crisi, si susseguono le chiusure. E’ tutta colpa dell’e-commerce?

La chiusura di Città di Milano è soltanto l’ultima di una lunga serie. Da Panattoni al Comera passando per il Bar Tripoli e il ristorante La Posta, solo per ricordare gli episodi più recenti senza dimenticare Biso due anni fa. L’esplosione di Amazon e delle altre piattaforme di e-commerce ha cambiato completamente le abitudini dei consumatori in Italia e nel mondo. C’è chi è dispiaciuto e chi si strappa le vesti, nessuno rimane indifferente a queste chiusure che confermano la crisi del piccolo commercio di fronte ad una realtà sempre più dura.

L’inverno nero del commercio in centro città continua. Qualche saracinesca è già abbassata mentre qualcuna sta per farlo. Alla chiusura dello storico negozio di giocattoli che ha servito quattro generazioni di spezzini, seguono o stanno per farlo altri negozi che hanno caratterizzato le vie del commercio cittadino. Attività commerciali dove, almeno una volta, gli spezzini sono passati.

