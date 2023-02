Contributi per bollette e combustibili, a Lerici domande entro il 25 febbraio

Approvata dalla giunta comunale lericina la domanda per un contributo una tantum da 250 euro a sostegno delle famiglie in difficoltà per il pagamento delle utenze di luce e gas e per altri combustibili. A questa iniziativa il Comune ha destinato 100mila euro. I requisiti: essere residenti nel comune di Lerici; avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, purché in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità; essere intestatari di una utenza di luce e/o gas o essere iscritto nel nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza; aver provveduto oppure provvedere al pagamento delle utenze; avere un Isee ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a 18mila euro; essere in regola con il pagamento della Tari 2022. QUI è possibile scarica la domanda, disponibile anche sul sito istituzionale del Comune. Sarà possibile fare richiesta entro il 25 febbraio, secondo le modalità indicate nella domanda.

