Controlli nelle zone più frequentate, tre denunce per possesso di droga

Continuano i servizi di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato a Sarzana, intensificati nel pomeriggio di ieri nel centro storico. Il personale del Commissariato ha posto particolare attenzione nelle piazze Garibaldi, Cesare Battisti, nelle vie limitrofe Mazzini, Fortezza e presso lo skate Park di via Neri, controllando presone, veicoli, attività commerciali. Nella circostanza sono state identificate 68 persone e denunciate tre di nazionalità italiana

trovate in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, agli stessi veniva contestato l’illecito amministrativo di cui all’art.75 DPR 309/90 con segnalazione alla Prefettura. L’articolato servizio veniva svolto in collaborazione con quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e l’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato di Genova, diretti dal V.Q.A. Annamaria Ciccariello.

