Ex hotel Firenze e ostello della gioventù, ecco chi sono i nuovi proprietari

Ospedaletti. Sono due stranieri i nuovi proprietari dell’ex hotel Firenze e dell’ostello della gioventù di Ospedaletti, il primo di proprietà privata finito all’asta, il secondo parte dei complessi ceduti al miglior offerente dalla società pubblica Area24 in liquidazione. Risponde al nome di Andrei Karpov (cognome del noto campione di scacchi sovietico), il nuovo patron dell’ex albergo di corso Regina Margherita che si è aggiudicato l’immobile per la cifra di 1 milioni e 215 mila euro a ottobre. L’atto di vendita è stato chiuso nei giorni scorsi. Il nuovo acquirente, nazionalità statunitense, origini russe, non si è ancora palesato in paese.

Al signor Karpov il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti è pronto a far recapitare oltre al proprio benvenuto, nella speranza che i lavori di recupero sull’ex hotel partano presto, anche la richiesta di un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’edificio che accusa i segni del tempo e di tanto in tanto scarica calcinacci sulla strada.

