Ferrero non si presenta, assemblea dei soci della Sampdoria ancora deserta

Futuro sempre più incerto per la Sampdoria. Anche l’ultima assemblea degli azionisti convocata nel pomeriggio è infatti andata deserta. L’assenza della Sport Spettacolo Holding della famiglia Ferrero – azionista di maggioranza assoluta – non ha infatti reso possibile l’aumento di capitale da 35 milioni che l’ex presidente avrebbe cercato di ottenere da un consorzio di fondi Usa. A fronte di questa situazione l’unica soluzione possibile per il club blucerchiato è ottenere il supporto delle banche per ottenere gli 11 milioni necessari per saldare stipendi e scadenze fiscali entro metà febbraio. Ipotesi che vedrebbe in campo l’avvocato Bissocoli, esperto nominato dalla Camera di Commercio per la composizione negoziata della crisi e l’apertura di un dialogo con i creditori per dialatare i tempi di pagamento.

