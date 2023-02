Finanziamento e sicurezza, al via accordo tra Comune, Orsa Tpl e Amt

Genova. Firmato oggi dal sindacato OR.S.A. TPL Genova il Protocollo d’intesa per la promozione, il finanziamento, la sicurezza e lo sviluppo infrastrutturale del trasporto pubblico locale nella città di Genova.

Soddisfatto il sindacato per aver trovato all’interno del protocollo diversi punti presentati nel corso degli anni dalla segreteria, come la parte sul finanziamento del settore: “Come sindacato anni fa, abbiamo consegnato all’azienda e alle istituzioni (Comune e Regione) un documento “La nostra idea di TPL” all’interno della quale avevamo evidenziato come capire se erano state considerate tutte le soluzioni possibili per evitare che gran parte dell’autofinanziamento dell’azienda A.M.T. continuasse ad essere effettuato con i sacrifici dei lavoratori. Il nostro obbiettivo primario è sempre stato di tutelare e migliorare le condizioni di lavoro dei suoi iscritti e più in generale di tutti i lavoratori della categoria. Fa piacere leggere per iscritto l’impegno da parte delle parti al tavolo di reperire le risorse necessarie a garantire adeguati livelli di servizio, coinvolgendo anche lo Stato e la Regione, mettendo in campo anche nuove sperimentazioni relativamente a differenti modalità di finanziamento dei servizi”.

