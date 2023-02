Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, avrà tempo quarantacinque giorni per proporre due terne di nominativi di persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento (nel rispetto della parità di genere) per le nomine della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. Da qui l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature relative alla formulazione di due terne di diversi nominativi da sottoporre alla Fondazione per la successiva nomina di due membri del Consiglio di Indirizzo della medesima Fondazione; E’ fissato alle 12 del 28 febbraio 2023 il termine entro cui gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente indicate nell’Avviso pubblico allegato al presente atto. Il sindaco, sentita la Giunta, procederà alla predisposizione delle due terne di diversi nominativi per la successiva nomina dei due membri scelti. Ai candidati si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 31 e 32 dello Statuto della Fondazione e i candidati medesimi devono possedere i requisiti di cui all’ articolo 2 del Regolamento per le nomine della Fondazione, da documentarsi con le modalità previste dall’articolo 7 dello stesso, ed ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 dello Statuto devono essere cittadini italiani residenti da più di tre anni nel territorio di attività della Fondazione.

L’articolo Fondazione Carispezia, Peracchini avrà 45 giorni per proporre le terne di nominativi del Consiglio di Indirizzo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com