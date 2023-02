Imperia, la Lega silura Monica Gatti

Imperia. «Si è svolto ieri sera, il Direttivo provinciale della Lega Imperia. In questa occasione è stato comunicato che la socia militante Monica Gatti sarà cancellata dal libro soci, provvedimento disciplinare obbligato ai sensi del vigente regolamento.

La decisione unanime è stata inevitabile e motivata dalle sue scelte, in un momento in cui la Lega è al lavoro con gli alleati del centrodestra – con cui amministra la Regione e Governo – in vista delle prossime sfide amministrative. La Lega le augura comunque il meglio per il suo futuro in politica.

