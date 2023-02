Lettera a Palazzo civico: “Bloccare il progetto pontili”

“Un progetto che vede la vostra amministrazione favorevole, ma anche gran parte della popolazione contraria a quello che sarebbe, se portato a termine, uno stravolgimento del paese”. Così, in merito al progetto di risistemazione della rada di Lerici, che prevede la realizzazione di pontili, una lettera rivolta a sindaco e giunta da una quindicina di firmatari, recentemente protocollata a Palazzo civico. Gli scriventi parlano di “un’operazione che a nostro avviso come da parte di tanti altri lericini non porterebbe vantaggi ma solo problematiche ambientali, paesaggistiche, strutturali e anche sociali e culturali”, i cui “vantaggi previsti (una ridotta parte di mare liberata dalle imbarcazioni), sarebbero talmente limitati rispetto alle criticità e l’enorme impatto del progetto in questione da non considerarsi come valore aggiunto”. I firmatari lamentano altresì “che continuate a non considerare assolutamente le voci di contrarietà, forti, supportate da spiegazioni e documentazione di associazioni e cittadini” e osservano che “noi come un altro migliaio di cittadini abbiamo sottoscritto una raccolta firme per chiedere di bloccare questo progetto senza che ci sia stato alcun riscontro da parte vostra. E questo riteniamo non essere in linea con i principi democratici di ascolto ,di rispetto e di scambi propositivi con la popolazione”. Infine la richiesta “di bloccare questo progetto ascoltando e rispettando le richieste di migliaia di vostri compaesani”.

