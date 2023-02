Maggiari: “Destinare alle attività sportive l’area verde della chiesa di Crociata”

Il capogruppo di Forza Italia Sarzana Gianluca Maggiari, a fronte di una parziale carenza di spazi nel territorio da dedicare alle attività sportive in generale (per allenamenti, gare ma anche per mera attività sportiva dilettantistiche) propone, e si auspica, che si possa aprire un positivo e fruttifero dialogo con tutte le realtà locali e gli enti ecclesiastici compresa la chiesa di Crociata, al fine di poter consentire alla collettività di riprendere ad utilizzare un’area in passato usata per la pratica sportiva.

Il consigliere azzurro propone infatti di intercettare e ricercare finaziamenti, sia a livello regionale che nazionale, compreso il ricorso ai mutui con l’Istituto per il Credito Sportivo, necessari per riqualificare l’area con l’installazione di nuove attrezzature sportive (reti, canestri, etc). Maggiari, durante un sopralluogo presso la zona di Crociata ha infatti verificato la presenza di un’area che potrebbe essere destinata alle società e le associazioni sportive richiedenti. Il consigliere intende favorire l’apertura di un dialogo con la locale Diocesi per stipulare e sottoscrivere apposita convenzione che detti le regole e le condizioni.

“Questo – sottolinea – anche in considerazione degli ultimi avvenimenti e fatti delittuosi accaduti la notte di venerdì scorso. I giovani hanno infatti bisogno di maggiori spazi per praticare una attività sportiva ed hanno bisogno di avere una guida ed un centro di aggregazione che li possa allontanare dalle insidie della vita moderna”.

