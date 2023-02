Maxi sequestro di cocaina in porto, i mandanti del portuale genovese lo fecero avvertire in carcere: “Che si chiudesse la bocca”

Genova. Anche una figura criminale del calibro del 71enne Salvatore Maio (già condannato per un omicidio in Calabria (poi per il duplice omicidio – derubricato in appello in eccesso colposo di legittima difesa – al bar il Risveglio di Pegli e di nuovo in carcere dal 2021 per il possesso di alcune pistole) era stato assoldato dal carcere di Marassi per convincere Fabio Papa, il portuale della Culmv arrestato a febbraio mentre cercava di far uscire dal porto Psa 400 kg di cocaina, a stare zitto.

Sì perché Maio, in base a quanto emerso dall’ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti di oggi, dal carcere parlava tranquillamente con Rocco Lazzaro e Natale Giuliano attraverso cellulari introdotti abusivamente. Lazzaro e Giuliano volevano rassicurare Papa che “lo avrebbero aiutato economicamente con le spese legali e con soldi alla famiglia” perché Papa – che anche lui con un telefonino introdotto illegalmente lamentava con la moglie di essere stato lasciato solo – sembrava molto preoccupato.

