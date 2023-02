Peste suina, Coldiretti Liguria: “In arrivo nuove disposizioni regionali, ma ora più che mai serve concretezza”

Liguria. “Martedì 31 gennaio il consiglio regionale della Liguria ha approvato l’ordine del giorno 700, che impegna la giunta a chiedere al commissario straordinario per la PSA e al Governo di rivedere l’ordinanza numero4 di giugno 2022. Un ordine del giorno che prevede l’applicazione di misure più efficaci contro la sovrappopolazione dei cinghiali, grazie a cui semplificare le disposizioni sulle attività dei volontari nella gestione dell’emergenza e garantire il rispetto di eventuali rischi penali”. Lo comunica, in una nota, Coldiretti Liguria.

“All’interno del documento viene richiesto di disporre controlli e depopolamento del cinghiale, deroghe al divieto di consumo delle carni per consentire l’autoconsumo e revisioni della zona infetta, oltre al reclutamento di personale per i servizi veterinari e per la vigilanza e fondi per affrontare la situazione”.

» leggi tutto su www.ivg.it