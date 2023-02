Pinqua Marinella, prima scadenza a ottobre

Cadrà il prossimo autunno la prima scadenza dell’iter del Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) per Marinella, intervento pubblico da 15 milioni. Lo ha spiegato ieri sera, nel corso dell’assemblea organizzata dalla Consulta della frazione, la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli. Entro ottobre 2023, in particolare, ha spiegato, l’ente dovrà pubblicare le determine di aggiudicazione delle opere in seguito all’indizione e l’espletamento di una gara europea. Prima ancora, ha aggiunto la sindaca, occorrerà approvare il piano di rigenerazione urbana presentato della Marinella Spa, acquisire da questa le aree private necessarie all’attuazione del Pinqua e ultimare i progetti della parte pubblica (appunto il Pinqua) e di quella privata, cioè il piano della Marinella, il quale “farà tutti i passaggi tecnici e arriverà nelle commissioni e in consiglio comunale, e prima ancora in Regione per tutti i pareri necessari”.

QUI la scheda del Pinqua di Marinella.

