Rapallo: sottopasso via Rosselli, la conferenza dei servizi approva il progetto

Un altro traguardo raggiunto dall’assessore ai Lavori pubblici di Rapallo Filippo Lasinio e dagli uffiuci tecnici per una pratica che ha richiesto grande lavoro. La Conferenza dei Servizi “svolta in modalità semplificata, accelerata ed asincrona per gli Interventi di Adeguamento del Sottopasso Rosselli” ha dato il suo benestare. si tratta di un intervento da 600.000 euro, già interamente finanziato, che consentirà il passaggio di automezzi di dimensioni maggiori di quelli che consente oggi e alleggerirà il traffico in via della Libertà.

