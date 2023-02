Rinnovabili, i Verdi: “Liguria fanalino di coda nel fotovoltaico. Una centrale solare per il recupero delle ex-cave Arene Candide”

Finale Ligure. “Mentre risulta assolutamente necessario non deturpare il paesaggio ligure con la costruzione di parchi eolici invasivi, non si comprende come, dopo tanti anni si continui ad ignorare la possibilità di realizzare una centrale solare a Finale Ligure, nelle ex-cave Arene Candide. Un’opera che conseguirebbe due importanti risultati: risanare un’area totalmente degradata nel paesaggio costiero e ottenere nello stesso tempo una grande quantità di energia elettrica. Il sito dell’ex-cava, tra l’altro, è esposto a sud, verso il massimo dell’irraggiamento solare”. Ne è convinto Gabriello Castellazzi, portavoce di Europa Verde e dei Verdi Finalesi.

“Nelle settimane scorse Andrea Benveduti, assessore regionale per l’energia e l’innovazione tecnologica, ha espresso la necessità di attrarre investimenti verdi per la nostra regione che in Italia si trova, con un misero 9% rispetto al fabbisogno energetico, nella posizione di fanalino di coda per gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico) – spiega Castellazzi – Questo dato risulta dal Gse (Rapporto Statistico per l’Energia) il quale indica come l’insieme delle regioni del nord Italia raggiungano complessivamente il 45% di potenza installata.

L’assessore Benveduti precisa come in Liguria sia ‘difficile trovare un ettaro libero in cui piazzare un parco solare’ e sia quindi necessario ‘puntare su piccoli impianti mettendo in campo una collaborazione tra pubblico e privato, spingendo al massimo sul risparmio energetico’, aggiungendo che, a differenza di altre Regioni, si debba ‘seguire una strada differente, puntare non su grandi parchi eolici e fotovoltaici’.

» leggi tutto su www.ivg.it