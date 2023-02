Loano. Si intitola “Loano in Love” la serie di iniziative promosse dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, in collaborazione con gli esercizi commerciali della città, in vista di San Valentino, festa degli innamorati.

Il fulcro della manifestazione sarà piazza Rocca, dove è stato posizionato un grande cuore luminoso che farà da perfetta cornice ai “selfie amorosi” degli innamorati e di chi si vuole bene.

