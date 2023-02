Vernazzola, parte il progetto per la riqualificazione. I residenti: “Non un metro di cemento in più”

Genova. Si è svolto ieri sera il primo incontro pubblico sui lavori di riqualificazione del borgo marinaro di Vernazzola promossi dalla amministrazione comunale. Circa un centinaio di persone, tra residenti del quartiere e cittadini, ha partecipato all’assemblea, condividendo idee, preoccupazioni e interrogativi.

Un incontro atteso, ‘riscaldato’ dalla delibera firmata dalla giunta Bucci lo scorso 7 dicembre, con la quale è stato approvato un progetto di fattibilità tecnico economica, finalizzato a investire i 2,5 milioni ottenuti dal PON Metro PLUS 2021-2027. “Non esiste nessun progetto, siamo qua oggi per iniziare un percorso e per ascoltare e raccogliere le esigenze dei residenti – ha esordito il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo – abbiamo la possibilità di intervenire per migliorare questo luogo, cercando di riqualificare Vernazzola lavorando sulla accessibilità e sulla sostenibilità“. Presente anche il vicesindaco Pietro Piciocchi che ha ricordato l’importanza di questa occasione: “Bisogna correre – ha sottolineato -ma abbiamo tempo per intraprendere un percorso di interlocuzione pubblica arrivando però ad un dunque. L’intervento riguarderà il borgo, tenendo conto che il Comune in questi giorni sta studiando un intervento complessivo di opere a mare per la difesa della costa cittadina e che comprenderà anche Vernazzola e Sturla”.

