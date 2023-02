Acqua Andora, le associazioni ai cittadini: “Nessun risarcimento da Rivieracqua? Non pagate il servizio non erogato”

Andora. “Abbiamo chiesto più volte di organizzare tavoli tecnici per studiare soluzioni efficaci alla crisi idrica e proposto, di fronte alle legittime pretese degli utenti, la predisposizione congiunta di un protocollo risarcitorio, ma non abbiamo ottenuto risposta. A questo punto invitiamo tutti gli andoresi a revocare il pagamento bancario della bolletta e a pagare tramite bollettino postale non versando la quota del servizio di depurazione. Inoltre gli utenti che hanno pagato il servizio di acquedotto nel periodo 27 luglio 2022 – 31 gennaio 2023 sono invitati a non versare l’importo corrispondente in quanto il servizio non è stato erogato“. Così le associazioni Assoutenti Liguria ETS e Onda Ligure Consumo & Ambiente ETS in collaborazione con il Comitato “Acqua Cara Bolletta” esortano i contribuenti di Andora a non pagare le bollette, anche se ora l’acqua è tornata dolce.

“I pretesti accampati da Rivieracqua – spiegano – per non risarcire i cittadini sono del tutto infondati: in merito alla mancata depurazione dei reflui il collettamento al depuratore di Imperia era stato previsto già con deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del lontano 22.01.2013, e il riferimento alla disposizione dell’art. 8 sexies della Legge n.13/2009 è del tutto fuorviante in quanto non sono stati rispettati i cronoprogrammi per la realizzazione dell’opera”.

