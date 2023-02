Affidati i lavori per la riqualificazione di piazza San Giorgio

Dopo che la prima prima procedura negoziata era andata deserta, l’Amministrazione comunale di Sarzana ha trovato un accordo con la ditta Belvedere di Fivizzano per la realizzazione del primo stralcio del secondo lotto dei lavori di riqualificazione di piazza San Giorgio. È stata infatti ritenuta “congrua ed economicamente vantaggiosa l’offerta per l’appalto ammontante a 86.473 al netto del ribasso di gara del 5,5% comprensivi di 3.018 euro per oneri di attuazione delle msiure di sicurezza e iva al 22% per un totale di 105.497 euro”. Questo lotto prevede, fra le altre cose, la realizzazione di marciapiedi, accessi e altre infrastrutture per la piazza.

