Assegnazione revocata, nuova gara per i lavori all’area ex tiro al volo di Piana Battolla

Lo scorso novembre il Comune di Follo ha assegnato alla E.CO srl i lavori per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area ex tiro al volo di Piana Battolla. L’impresa, della provincia di Lecco, aveva proposto un ribasso del tre per cento sulla base d’asta, aggiudicandosi l’intervento per l’importo di circa 309mila euro. Tuttavia, nei giorni seguenti la società ha comunicato di non essere in possesso dell’attestazione A.N.G.A. (Albo nazionale dei gestori ambientali) in categoria 9 classe C, “requisito richiesto e contenuto nel disciplinare tecnico-prestazionale”, come spiega la delibera con cui l’amministrazione comunale va a revocare la determinazione che lo scorso novembre aveva affidato i lavori alla E.CO srl. L’atto altresì sottolinea la volontà di provvedere a nuova procedura di gara, mantenendo valida la precedente manifestazione di interesse “escludendo tutte le ditte precedentemente inviate che non hanno dato risposta alcuna e eliminando tutte le ditte che non hanno le idonee caratteristiche come indicato nel disciplinare di gara”; in particolare, la giunta ha deliberato di procedere a un nuovo sorteggio pubblico di dieci ditte, tra quelle che risultano idonee (cioè essere iscritte all’A.N.G.A. Categoria 9 classi lettere A, B, C, D), il prossimo martedì 7 febbraio alle 8.30 il Comune presso l’Ufficio tecnico.

