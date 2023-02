Bimbo ferito a Ventimiglia, continuano gli accertamenti per ricostruire dinamica dell’accaduto

Ventimiglia. Continuano gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, il 19 dicembre scorso, al piccolo Ryan: il bimbo di sei anni trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, e tutt’oggi ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova. Ieri il bambino è stato sottoposto a tampone salivare, per verificare l’eventuale corrispondenza del dna con le tracce biologiche rinvenute sulla vettura dei nonni, con la quale è stato trasportato, in gravi condizioni, da via Gallardi fino in piazza Costituente, dove lavora il padre. Sulla vettura, lo scorso 26 gennaio, la polizia scientifica ha effettuato una perizia su mandato della Procura. L’obiettivo era quello di trovare tracce biologiche (ad esempio, sangue) e merceologiche (fibre dei vestiti) di Ryan, nell’ipotesi che lo stesso possa aver riportato le ferite più gravi lanciandosi dall’auto in corsa, in condizioni tuttora da accertare.

Per quanto accaduto al piccolo, sono indagati per lesioni gravissime la nonna paterna del piccolo e il compagno di lei.

